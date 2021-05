Zittern vor den Eisheiligen in der Region Trier

Die Eisheiligen beginnen am Dienstag und enden am Samstag. Das sind Tage, die Obstbauern und Winzer zittern lassen. Die erwartete Kälte kann für ihre Pflanzen gefährlich werden. In diesem Jahr könnten die Landwirte aber Glück haben.