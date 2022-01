Wahl zum Oberbürgermeister soll im Juli stattfinden

Die Wahl zum Oberbürgermeister in Trier soll am 10. Juli 2022 stattfinden. Wie die Stadt mitteilte, wird die Stadtverwaltung diesen Vorschlag dem Stadtrat am 2. Februar vorlegen. Nach dem Stadtrat müsse dann noch die Kommunalaufsicht zustimmen. Die Amtszeit des amtierenden Oberbürgermeisters Wolfram Leibe endet am 31. März 2023. Dass die Wahl im Juli stattfinden soll und nicht im September, wie bei den vorherigen Oberbürgermeisterwahlen, begründet die Wahlamtsleiterin mit der ungewissen Pandemielage. Im Frühjahr und Sommer seien die Inzidenzen in den beiden zurückliegenden Pandemiejahren am geringsten gewesen.