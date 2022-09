OB-Wahl in Trier: Zwei Newcomer fordern Wolfram Leibe heraus

Bekommt Trier eine neue Oberbürgermeisterin oder einen neuen Oberbürgermeister oder bleibt Wolfram Leibe von der SPD auf dem Chefsessel im Rathaus? Mehr als 80.000 Menschen sind zur OB-Wahl am Sonntag aufgerufen.

Drei Namen stehen bei der OB-Wahl in Trier auf dem Stimmzettel: Die SPD geht mit Amtsinhaber Wolfram Leibe (62) ins Rennen. Für die CDU steht Michael Molitor (34) zur Wahl und für die Satirepartei "Die Partei" tritt Vera Ganske (24) an.

Wolfram Leibe gewann 2014 mit hauchdünnem Vorsprung

Als Wolfram Leibe bei der OB-Wahl 2014 zum ersten Mal antrat, setzte er sich erst in der Stichwahl hauchdünn gegen die CDU-Kandidatin Hiltrud Zock durch - sein Vorsprung lag bei 111 Stimmen.

Leibe gilt als ehrgeizig und pflichtbewusst. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus beschreiben ihren Chef als "Arbeitstier", der seinen Leuten einiges abverlangt. Ob Flüchtlingskrise 2015, Corona-Pandemie oder die Amokfahrt 2020: In seiner achtjährigen Amtszeit konnte sich der Volljurist als Krisenmanager profilieren.

In einer bewegenden Rede einen Tag nach der Amokfahrt von Trier kämpfte Leibe mit den Tränen. Für seine Worte "Trier trauert, Trier leidet, Trier resigniert aber nicht" erntete er parteiübergreifend viel Zuspruch.

Michael Molitor bislang politisch unerfahren

Sein CDU-Herausforderer Michael Molitor ist bislang politisch eher unerfahren. Der 34-Jährige gelernte Krankenpfleger ist stellvertretender Hausoberer (stellvertretendes Mitglied des Direktoriums) im Brüderkrankenhaus Trier. Er sei ein Typ, "der Dinge anpacken kann und will".

Er habe in der zweiten Reihe viele Dinge umgesetzt, so Molitor. So sei er mitverantwortlich für den Aufbau des Corona-Gemeinschaftskrankenhaus gewesen und habe die Auswirkungen der Amokfahrt vor Ort geregelt in seiner Funktion im Brüderkrankenhaus.

Im Wahlkampf zeigte sich Molitor selbstbewusst und zuversichtlich, verzichtete jedoch auf direkte Angriffe auf den Amtsinhaber. Mit dem Slogan "Mehr möglich machen", warb er auf Plakaten und im Internet für sich. Das Amt des Oberbürgermeisters sei keine Nummer zu groß für ihn, sagte er dem SWR.

Der eine will Oberbürgermeister werden, der andere bleiben: Wahl-Plakate von Michael Molitor und Wolfram Leibe. SWR

Nur Außenseiterchance für Michael Molitor?

Dem Newcomer Molitor werden bei der Wahl am Sonntag dennoch nur Außenseiterchancen zugetraut - selbst innerhalb der CDU. Bei einer Mitgliederbefragung zur OB-Wahl waren sogar viele Mitglieder dafür, den amtierenden SPD-Oberbürgermeister zu unterstützen.

Der Trierer CDU-Chef Thomas Albrecht sagte in einem Zeitungsinterview, Ziel müsse es sein, mit Michael Molitor "ein wenigstens achtbares Ergebnis bei der Wahl einzufahren". Darauf angesprochen konterte Molitor im SWR: "Schauen wir mal, was aus dem Außenseiter wird."

Vera Ganske will "jüngste Oberbürgermeisterin werden"

Kandidatin Vera Ganske (Die Partei) will mit 24 Jahren "Triers jüngste Oberbürgermeisterin werden". Die aus Gelnhausen in Hessen stammende Metallblasinstrumentmacherin lebt seit drei Jahren in Trier und hat die Stadt, wie sie sagt, "sehr lieb gewonnen". Sie fühle sich in Trier sehr wohl und möchte sich gerne mehr einbringen. Politisch ist sie bislang nicht in Erscheinung getreten.

Auf die Frage, warum Sie sich ausgerechnet in einer Satirepartei engagiert, antwortete Ganske: "Satire ist wichtig, um auf die Probleme aufmerksam zu machen". Nur dadurch sei sie selbst in die Politik gekommen und habe sich für Politik interessiert.

Sie setzt sich für den Erhalt des Jugend- und Kulturzentrums Exhaus ein und fordert Schritttempo in der gesamten Innenstadt für private Pkw. Außerdem solle der öffentlichen Personennahverkehr in naher Zukunft kostenlos sein. Trier könne sich in diesem Punkt "Entwicklungshilfe aus Luxemburg holen."

Keine Diskussionen mit anderen OB-Kandidaten

An öffentlichen Diskussionen mit den beiden anderen Kandidaten hat sich Ganske im Wahlkampf nicht beteiligt. Auch ihre Teilnahme am Wahl-Forum vom Offenen Kanal OK54 und dem SWR Studio Trier hat sie abgesagt - aus "persönlichen Gründen".

"Als 24-Jährige bin ich die Zukunft", sagt Kandidatin Vera Ganske. SWR

Niedrige Wahlbeteiligung befürchtet

Da der OB-Wahlkampf in Trier wenig polarisierte und sich die Kandidaten auch wenig angriffslustig zeigten, rechnen Beobachter mit einer niedrigen Wahlbeteiligung. Bei der vergangenen OB-Wahl vor acht Jahren lag die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang bei gut 32 Prozent. Damals sagte der amtierende Oberbürgermeister und Wahlleiter Klaus Jensen (SPD), er halte die schwache Wahlbeteiligung für "sehr bedenklich" und habe dafür keine Erklärung "außer Desinteresse".

Immerhin haben bislang fast 16.500 Menschen Briefwahl beantragt. Die Zahl der Briefwähler ist damit schon jetzt deutlich höher als bei der OB-Wahl 2014. Damals haben laut Stadtverwaltung etwa 9.500 Menschen per Briefwahl abgestimmt.