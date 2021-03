Nur etwa jeder elfte Schüler im Schulbezirk Trier hat wegen der coronabedingten Schulschließungen einen Laptop für den Unterricht Zuhause bekommen. Das hat eine Umfrage des Regionalen Elternbeirats Trier ergeben. Das sei enttäuschend. Es stelle sich die Frage, warum das nicht funktioniert habe, obwohl der Bund Mittel für die Endgeräte zur Verfügung gestellt habe. An der Befragung im Februar hatten sich laut Elternbeirat knapp 44 Prozent der Eltern von Grundschülern und etwa 37 Prozent von Gymnasien beteiligt. Die meisten sprachen sich dabei für eine Öffnung der Schulen aus, knapp 58 Prozent an Grundschulen und rund 50 Prozent an weiterführenden Schulen. Dabei bevorzugte die Mehrzahl der Eltern den Wechselunterricht. Viele Eltern seien aber in dieser Frage noch unentschlossen gewesen.