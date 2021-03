In Trier haben seit dem Samstagnachmittag hunderte Menschen demonstriert. Anlass war eine Kundgebung der NPD unter anderem gegen Migration. Am Abend gab es eine Abschlusskundgebung der Gegendemonstranten - angemeldet unter anderem von der SPD, dem Verein "Buntes Trier" und dem Multikulturellen Zentrum. An der Ursprungsdemo der NPD nahmen laut Polizei knapp 20 Menschen teil. Alle insgesamt zehn Veranstaltungen verliefen demnach weitgehend friedlich. Wegen der Demos kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen in der Trierer Innenstadt.