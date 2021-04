Terminshopping wird stark eingeschränkt, nachts gilt eine Ausgangssperre und Kontaktbeschränkungen werden verschärft: Auch der Kreis Trier-Saarburg zieht die Corona-Notbremse. Sie gilt wohl ab Freitag.

Drei Tage in Folge liegt die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Trier-Saarburg über 100. Deshalb muss der Kreis nach den Vorgaben des Landes reagieren. Wie schon zuvor der Vulkaneifelkreis und die Kreise Birkenfeld und Bernkastel-Wittlich werde die Verwaltung vermutlich am Donnerstag eine so genannte Allgemeinverfügung erlassen, sagte Pressesprecher Thomas Müller dem SWR. Die Corona-Notbremse werde dann ab Freitag in Kraft treten. Dabei orientiere sich der Kreis sehr eng an der Vorlage des Landes.

Gravierende Auswirkungen auf Einzelhandel und Gastronomie

Gravierende Auswirkungen hat das auf den Einzelhandel. Bislang bieten viele Geschäfte ein unkompliziertes Termin-Shopping an: Kunden können sich vor Ort registrieren und dürfen dann zum Einkaufen ins Geschäft gehen. Das ist ab Freitag dann nicht mehr erlaubt. Es darf nur noch ein Kunde oder Personen eines Hausstandes zeitgleich zum Termin-Shopping kommen. Und das auch nur nach vorheriger Vereinbarung.

Das gilt während der Corona-Notbremse Ausgangssperre Es gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Ausnahmen gibt es nur bei triftigen Gründen. Dazu zählt das Gassi gehen mit dem Hund und die Fahrt zur Arbeit. Nicht erlaubt sind spazieren gehen oder joggen. Kontaktbeschränkungen Im öffentlichen Raum sind Treffen nur noch mit Angehörigen des eigenen Hausstands oder einer Person eines weiteren Hausstandes erlaubt. Kinder bis einschließlich sechs Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Einzelhandel Weiter erlaubt ist Termin-Shopping: Geschäfte können nach vorheriger Vereinbarung Einzeltermine vergeben. Dabei dürfen aber nur Personen eines Hausstandes im Laden sein. Ein Abhol- und Bringservice ist weiter erlaubt. Ausgenommen von den Einschränkungen sind unter anderem Lebensmittelläden, Wochenmärkte, Drogerien, Apotheken, Gärtnereien, Buchhandlungen, Baumärkte, Blumenläden, Tankstellen und Banken. Gastronomie Die Außengastronomie muss wieder komplett schließen. Weiter erlaubt ist ein Abhol- und Lieferservice. Museen Museen und Galerien sind komplett geschlossen. Sport Amateur- und Freizeitsport in Gruppen ist wieder untersagt. Erlaubt sind nur Einzelsportarten im Freien - anwesend dürfen maximal zwei Sportler sein oder Personen des eigenen Hausstandes. Kultur Auftritte und Proben in der Breiten- und Laienkultur sind verboten. Körpernahe Dienstleistungen Kosmetikstudios, Wellnessmassagesalons, Tattoo- oder Piercing-Studios und ähnliche Betriebe müssen schließen. Erlaubt sind Dienstleistungen, die medizinischen oder hygienischen Gründen dienen - wie zum Beispiel von Optikerinnen und Optikern, Hörgeräteakustikerinnen und Hörgeräteakustikern, Friseurinnen und Friseuren, bei der Fußpflege, bei der Podologie, Logopädie, Physio- und Ergotherapie, beim Rehabilitationssport und Funktionstraining.

Bitter für Gastronomen: Gerade jetzt, wo die Temperaturen wieder steigen, müssen sie ihre Biergärten und Terrassen wieder komplett schließen.

Die Stühle müssen wieder hochgeklappt werden: Außengastronomie ist nicht mehr erlaubt. dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Deutlich verschärft werden auch die Kontaktbeschränkungen: In der Öffentlichkeit darf sich nur jeweils ein Hausstand mit einer Person eines anderen Hausstandes treffen. Kinder unter sechs Jahren werden dabei nicht mitgezählt.