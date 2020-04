per Mail teilen

Die Notbetreuung von Schülern in der Corona-Krise bleibt nach Angaben der Schulbehörde ADD in Trier in den Osterferien gewährleistet. Die Ferien beginnen offiziell heute.

Die Notbetreuung wird einer ADD-Sprecherin zufolge sowohl an Grundschulen wie auch an weiterführenden Schulen angeboten. Zuvor sei an den einzelnen Schulen ermittelt worden, ob tatsächlich Bedarf bestehe. Dort wo dies der Fall sei, finde eine Betreuung statt, sagte die Sprecherin. Beaufsichtigt würden die Schüler von Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften. Wegen der Corona-Pandemie sind die Schulen bereits seit Mitte März geschlossen.