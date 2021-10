Notabschaltung Cattenom wegen technischen Defekts

Die Notabschaltung von Block 3 des Atomkraftwerks in Cattenom ist nicht auf einen durch Menschen verursachten Fehler zurückzuführen. Das teilte der Betreiber EDF dem SR mit. Es habe ein technisches Problem gegeben. Am frühen Dienstagmorgen wurde der Reaktor 3 des Atomkraftwerks Cattenom automatisch abgeschaltet. Das Problem sei in einem rotierenden Teil des Stromgenerators aufgetreten. Dieser befindet sich im nicht-nuklearen Teil der Anlage. Derzeit liefe noch das umfangreiche Diagnostikverfahren, hieß es am Mittwochnachmittag.