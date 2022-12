Noémis und Sammys zweites Weihnachten nach der Flut

per Mail teilen

Weihnachten hätte schön und warm werden können bei Noémi und Sammy an der Sauer. Der Frost der vergangenen Woche hat das unmöglich gemacht. Doch die beiden bleiben zuversichtlich.

Schon vergangenes Weihnachtsfest war bei Noémi Wiersma und Sammy Schu in Metzdorf im Kreis Trier-Saarburg noch nicht an besinnliche Stimmung zu denken. Der alte Gasthof, den sie kurz vor der Hochwasserkatastrophe 2021 gekauft hatten, sah wegen der Flutschäden aus wie ein Rohbau. In ihrer Einliegerwohnung über dem Schankraum herrschten 12 Grad.

Die hohen Minusgrade der vergangenen Tage in Metzdorf an der Sauer haben die Rohre in der Scheune und der Garage beschädigt. Sammy hofft, dass keine großen Schäden zurückbleiben. SWR Anna-Carina Blessmann

Eigentlich sollte dieses Weihnachten alles wieder hergerichtet sein. Doch dann kam der Frost und hat die teils noch nicht isolierten Rohre beschädigt. Die beiden haben also über Weihnachten kein fließend Wasser.

"Der Frost hat alles verlangsamt. Das sind dann Bedingungen, mit denen wir eigentlich nicht geplant hatten. Aber es gehört zur Jahreszeit."

Verzögerungen durch weltweite Krisen

Nachdem die Ölheizung in der Flut zerstört worden war, haben die beiden mittlerweile eine Wärmepumpe, ergänzt durch einen Gaskessel. Im Haus haben sie die Wärme halten können. In der Garage allerdings gab es dann die Schäden an den Rohren. "Das wird das ganze Projekt jetzt einige Monate nach hinten werfen", erzählt Sammy.



Denn auch viele Handwerker machen über Weihnachten Betriebsurlaub. Das Haus mit seinen 70 Zentimeter dicken Wänden speichere die Kälte auch noch, wenn es draußen schon wieder wärmer wird. Immerhin in der Einliegerwohnung haben die beiden es jetzt wieder warm, sagt Noémi: "Das ist schon ein Fortschritt zum letzten Jahr."

Für den ehemaligen Schankraum des Wirtshauses, den Noémi und Sammy auch weiter für Feste und Events nutzen wollen, haben sie auch noch einen Holzofen bestellt, sagt Sammy: "Das war Ende August. Lieferzeit ist bis Juni. Die Gründe: Personalmangel, Ukrainekrieg und Energiekrise - alles kommt da zusammen."

Zeitliche Ziele aus den Augen verloren

Eigentlich sollte zu Silvester auch eine neue Zapfanlage im Schankraum eingeweiht werden, erzählt Noémi: "Das ist jetzt nicht möglich. Aber vielleicht für Sammys Geburtstag im März. Sonst habe ich im Mai Geburtstag. Das sind so Ziele, die wir uns setzen. Aber die haben wir auch ein bisschen aus den Augen verloren."

"Vor einem Jahr war das Ziel, jetzt die Küche wieder nutzen zu können. Es ist nicht so gekommen. Es bringt nichts, das zu bereuen. Wir haben unser Bestes getan."

Hinzu komme, dass auch die Handwerker am Limit arbeiten. "Manchmal merken wir, dass die Handwerker alle müde und gestresst sind. Dann versucht man, das nicht persönlich zu nehmen."

Viel Unterstützung von Freunden und Familie

Trotz allem sind Noémi und Sammy weiter zuversichtlich und packen an. Das liege daran, dass sie sich gegenseitig unterstützen und auch Freunde und Familie nach wie vor an ihrer Seite sind.

"Wir haben sehr viel Unterstützung durch unsere Eltern, zu denen wir jederzeit gehen können. Die helfen uns auch hier beim Bau. Und sei es auch nur mit Ratschlägen. Damit kann man das schon überstehen."

Noémi war vor einem Jahr unfreiwillig Bauherrin geworden, als die Flut am Haus große Schäden angerichtet hatte. Mittlerweile arbeitet sie nach einer Umschulung als Lehrerin in Luxemburg und hat kaum noch Zeit. Deshalb hat Sammy jetzt die Bauleitung übernommen. Das funktioniert sehr gut, sagen beide.

Trotz Schwierigkeiten geht der Wiederaufbau des alten Hauses voran: Noémis zukünftiges Büro ist schon fast als solches zu erkennen. SWR Anna-Carina Blessmann

Freunde des Paares bekochen die Neu-Bauherren öfter oder helfen jetzt, wo sie kein Wasser haben, mit Kanistern aus. Auch von Nachbarn bekommen sie mal einen Eimer Wasser. Irgendwie gibt es immer Lösungen, sagt Noémi.

Weihnachten bei den Eltern

Weihnachtsstimmung will trotzdem nicht so recht aufkommen im ehemaligen Gasthof in Metzdorf. Noémi wollte keine Plätzchen backen. Sie hat nur eine Girlande aufgehängt und einen Adventskranz aus der Schule mitgebracht.

"In der ganzen Wohnung stehen Eimer mit Wasser. Das ist wirklich keine Stimmung für Weihnachten."

Der ehemalige Schankraum des Gasthauses soll bald festtauglich sein, sodass Noémi und Sammy ihn mit eigenen schönen Erinnerungen füllen können. SWR Anna-Carina Blessmann

Wie im vergangenen Jahr werden Noémi und Sammy Weihnachten also bei ihren und seinen Eltern feiern. "Da können wir uns trotzdem auf Weihnachten freuen. Ja, auf jeden Fall." Und Noémi ergänzt: "Wir wollen uns auch hier im Haus schöne Erinnerungen aufbauen. Aber bis es hier festtauglich ist, müssen wir noch ein bisschen länger warten."