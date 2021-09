Noch keine Entscheidung im Streit um Hotel Augustinerkloster in Hillesheim

per Mail teilen

Im Streit um den Pachtvertrag zwischen dem Hotel Augustiner Kloster und der Stadt Hillesheim muss der Pachtvertrag voraussichtlich bestehen bleiben. Das ist das Ergebnis der heutigen Verhandlung vor dem Landgericht Trier .

Ein finales Urteil wird es nach Angaben des Gerichts am 19. Oktober geben. Bevor es zum Rechtsstreit kam, hatte die Stadt dem Pächter des Hotels Anfang des Jahres fristlos gekündigt. Sie hatte die Betreiber aufgefordert, das Gelände zu räumen. Begründet hatte die Stadt das zum Beispiel damit, dass der Müll nicht ordentlich entsorgt worden sei. Dies erkannte das Gericht heute als Grund für eine fristlose Kündigung nicht an. Der Hotelbetreiber zeigte sich nach dem Prozess zuversichtlich. Die Stadt Hillesheim wollte sich im Anschluss an den Prozess nicht äußern. Zum Gerichtstermin waren auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hotels erschienen.