Vulkaneifel: Noch kein Termin für Bürgerentscheid zur Biotonne

Wann der Bürgerentscheid zum Bioabfall in der Vulkaneifel stattfindet, ist offen. Der Kreistag der Vulkaneifel hat am Montag mehrheitlich gegen den Vorschlag der Verwaltung gestimmt. Diese hatte als Termin für den Bürgerentscheid den 15. Mai 2022 vorgeschlagen. Es stünden noch umfangreiche Beratungen an, hieß es zur Begründung. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung Anfang Oktober mehrheitlich entschieden, einen Bürgerentscheid über die Entsorgung des Bioabfalls durchzuführen. Die Bürgerinnen und Bürger des Vulkaneifelkreises sollen darüber abstimmen, ob der Biomüll weiterhin in Tüten zu Sammelcontainern gebracht wird - oder ob er künftig in einer Biotonne mit 14- tägiger Leerung entsorgt wird.