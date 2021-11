Forstamt erlaubt Jagd auf Nilgänse in drei Moselorten

per Mail teilen

In Lieser, Kesten und Bernkastel-Kues dürfen bis 15. Januar nächsten Jahres Nilgänse gejagt werden. Laut Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich wurde das dem Forstamt durch eine Ausnahmegenehmigung erlaubt.

Nilgänse breiten sich nach Angaben der Verwaltung nicht nur aus und verschmutzen Uferwege und Wiesen: Sie sind laut EU-Liste eine invasive Vogelart, das heißt: Sie verdrängen heimische Arten, weil sie mit ihnen um Nahrung und Nistplätze konkurrieren. In den Ortschaften Lieser, Kesten und Bernkastel-Kues mache die Nilgans genau deswegen Probleme. Die Kreisverwaltung erklärt auf SWR-Anfrage, dass sie aufgrund der Artenverdrängung auch die Ausnahmegenehmigung für die Jagd der Nilgänse erteilt habe. Das Forstamt darf nun bis zum 15. Januar nach bestimmten Vorgaben Nilgänse in Ortschaften jagen.