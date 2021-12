Der Nikolaus in Trier muss draußen bleiben

per Mail teilen

Das Bistum Trier hat seine Nikolaus-Aktion aufgrund der Corona-Lage angepasst. Der Nikolaus kommt nicht wie üblich ins Haus zu den Kindern.

Jedes Jahr besuchen Studierende der Katholischen Theologie und Religionslehre Kinder in Trier als Nikolaus. Doch in diesem Jahr ist alles anders - wegen Corona.

Dieses Jahr müssen die Kinder sich damit zufriedengeben, den Nikolaus auf einer Distanz von mindestens 5 Metern zu sehen. Das Bistum Trier hat entschieden, dass es wegen den hohen Corona-Zahlen besser ist, auf die Besuche im Haus zu verzichten. Dafür kann der Besuch des Nikolaus dann aber auch ohne Corona-Regeln stattfinden. Am besten wäre es, die Familie bleibe an der Tür stehen und empfange den Nikolaus von Weitem.

Auch Geschenke werden nicht wie üblich überreicht. Eltern könnten kurz vor dem Besuch des Nikolaus, die Geschenke draußen oder in der Nähe verstecken, so der Vorschlag des Bistums. Die Kinder könnten die Geschenke dann nach dem Besuch des Nikolaus suchen. Bei Regen könne man sich aber unter dem Carport oder in einer Garage aufhalten.

Der Nikolaus hat einen 2G-Nachweis

Das Bistum Trier teilt außerdem mit, dass für die Nikolaus-Aktion nur Nikoläuse mit 2G-Nachweisen unterwegs sein werden. Zur Sicherheit würden auch noch am Tag des Besuchs Schnelltests gemacht.

Eine weitere Änderung gibt es beim "Goldenen Buch". Üblich ist es, dass Eltern dem Nikolaus heimlich Notizen zum Kind zustecken. Wegen der Hygienebestimmungen konnten Eltern die Notiz dieses Jahr per Mail schicken.

Wichtig sei, dass Familien vorher Bescheid geben, falls es einen Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus in der Familie gibt. Auch im Fall, dass innerhalb von 14 Tagen eine Infektion auftritt, sollte man dem Team des Bistums in Trier Bescheid geben.

Die Spenden für den Nikolaus gehen dieses Jahr übrigens an die Kinder- und Jugendmedizin des Klinikum Mutterhaus in Trier. Letztes Jahr kamen nach Angaben des Bistums bei der Nikolaus-Aktion 2.125 Euro zusammen.