Die Nikolaus Koch Stiftung will einen hohen Förderbetrag zum Thema Klimabildung in der Region Trier zur Verfügung stellen. Nach Angaben der Stiftung können sich Organisationen der freien und öffentlichen Jugendhilfe bewerben. Rep. Es geht darum, Jugendlichen ab einem Alter von 11 Jahren Wissen und Kompetenz zum Thema Klima zu vermitteln. Außerdem sollen die Jugendlichen befähigt werden, ihre eigenen Handlungen im Sinne des Klimaschutzes zu verändern, um nachhaltige Entscheidungen treffen zu können. Die Nikolaus Koch Stiftung will dafür bis zu 200.000 Euro für einen Zeitraum von zwei Jahren bereitstellen. Außerdem erhält die ausgewählte Organisation auch den Nikolaus Koch Preis. Mitmachen können Jugendhilfeeinrichtungen, die im ehemaligen Regierungsbezirk Trier ihren Sitz haben. Die Bewerbungsfrist endet am 10. September.