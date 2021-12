In der Region Trier arbeiten aktuell mehr als 20 000 Menschen im Lebensmittel- und Gastgewerbe. Wie die Gewerkschaft Nahrung- Genuss-Gaststätten NGG mitteilte, arbeiten immer mehr Beschäftigte in Betrieben ohne Tarifvertrag.

Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf eine Studie der Hans-Böckler Stiftung. Demnach arbeiten auch in der Region Trier nur noch 57 Prozent der Beschäftigten im Lebensmittel und Gastgewerbe in Unternehmen mit Tarifvertrag. Vor 20 Jahren lag der Anteil noch bei 72 Prozent, so die Gewerkschaft. Tarif-Angestellte arbeiteten im Schnitt eine halbe Stunde weniger pro Woche und verdienten 600 Euro mehr im Monat. Tarifverträge böten besseren Schutz vor Kündigung und regelten die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes. Mehr und mehr Unternehmen machten aber einen Bogen um Tarifstandards. Die Gewerkschaft NGG appelliert an die neue Bundesregierung, dem entgegenzuwirken.