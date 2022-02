Mehr als 100 Beschäftigte suchten Rechtsberatung der NGG auf

Rechtsexperten der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, NGG, haben im vergangenen Jahr in der Region Trier 156 Beschäftigte beraten, die Probleme mit ihrem Arbeitgeber hatten. Das geht aus der Rechtsschutz-Bilanz der Gewerkschaft hervor. Demnach ging es in den Beratungsgesprächen vor allem um zu niedrig, zu spät oder gar nicht gezahlte Löhne. Auch die Corona-Pandemie habe zu Anfragen bei der NGG geführt: In Gastronomie und Hotellerie hatten die Beschäftigten demnach vor allem Fragen zur Kurzarbeit. In Betrieben der Ernährungsindustrie sei es um nicht gezahlte Zuschläge für Nachtarbeit und Überstunden gegangen, sagte der NGG-Geschäftsführer. Wer Mitglied einer Gewerkschaft des Deutschen Gewerkschaftsbunds ist, hat Anspruch auf kostenlose Rechtsberatung und Rechtsschutz.