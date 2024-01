Bald Fußgängerzone: Neustraße in Trier wird autofrei

Ab März dürfen keine Autos mehr in die Trierer Neustraße einfahren. Sie wird dann mit Sicherheitspollern gesperrt. Was das für den Anwohner- und Lieferverkehr bedeutet und was sich beim Parken ändert.

