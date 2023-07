Hilfe in 15 Minuten. Das soll im Land überall möglich sein. An der Mosel war das nicht überall so. Eine Rettungswache in Neumagen-Dhron (Landkreis Bernkastel-Wittlich) könnte das ändern - der Testbetrieb läuft. SWR-Reporter Sebastian Grauer hat zwei Rettungssanitäter, die in der Wache arbeiten zwölf Stunden begleitet.

Der Rettungswagen (RTW) ist direkt neben dem Mietshaus geparkt, in dem die Malteser vorübergehend untergekommen sind. Björn Kraft, der Leiter der Wache (links) sowie Notfallsanitäter David Backendorf (Mitte) und Rettungssanitäter Steve Heller (rechts) sind von dem Nutzen der Wache überzeugt. SWR Zu Dienstbeginn am Morgen prüft Rettungssanitäter Steve Heller das medizinische Equipment im Rettungswagen. Steve Heller und David Backendorf arbeiten in 24 Stunden-Schichten von 7 bis 7 Uhr. SWR Teambesprechung in den provisorisch eingerichteten Räumen der Malteser Rettungswache in Neumagen-Dhron. SWR Malteser-Rettungswachenleiter Björn Kraft ist sich sicher, dass es schon bald eine neue und dauerhafte Wache in der Moselgemeinde geben wird - er ist absolut vom Nutzen überzeugt. SWR Wenn der Alarm losgeht, muss es schnell gehen. In diesem Fall wurden die Sanitäter zu einem Fall von Atemnot in einem Seniorenheim in Bernkastel-Kues gerufen. SWR Im Seniorenheim angekommen sucht Notfallsanitäter David Backendorf die Patientin. SWR In vielen Fällen sind David Backendorf und sein Kollege Steve Heller alleine vor Ort - nicht immer ist ein Notarzt dabei. SWR David Backendorf erklärt der Patientin auf dem Weg ins Krankenhaus, warum sie dorthin muss und was die Werte auf den Geräten um sie herum zu bedeuten haben. SWR Im Krankenhaus angekommen, wird die Patientin übergeben. Hier endet der Einsatz für David Backendorf und Steve Heller. SWR