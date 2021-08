Eine Fahrradfahrerin ist am Sonntag in Neumagen-Dhron mit einem Hund zusammengestoßen. Wie die Polizei weiter mitteilte, lief das Tier nach ersten Erkenntnissen auf die Fahrbahn. 58-jährige Frau konnte nicht mehr ausweichen und stürzte. Die Frau wurde schwer an Kopf und Schulter verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.