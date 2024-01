So kann das mittlerweile in einem modernen Operationsaal aussehen. Der Chirurg steuert den Eingriff über einen Computer. Natürlich ist das hier kein Alltagsgeschäft, im Gegenteil: das ist ein ganz neuer OP- Hightech- Roboter, in Spanien entwickelt. Nur 40 davon gibt es weltweit, 9 in Deutschland - und diesen einen seit kurzem in Rheinland- Pfalz. Im Klinikum Idar- Oberstein. Die ersten Erfahrungen sind laut Klinik gut.

Sendung am Fr. , 26.1.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP