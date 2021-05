In Trier-West wird in einer ehemaligen Kaserne eine Anlaufstelle für junge Obdachlose geschaffen. Der Stadtrat Trier hat sich für das Projekt "Margareta Bosco Haus“ ausgesprochen.

In Trier gibt es etwa 170 Obdachlose, schätzt das statistische Landesamt. Eine wachsende Zahl dieser Wohnungslosen ist jünger als 25 Jahre. Sie sollen in einem ehemaligen Kasernengebäude in der Gneisenaustraße Hilfe und Unterstützung finden. Die Reh-Stiftung hat die Kosten für die Sanierung des Hauses übernommen, Träger des Projektes ist Don Bosco Helenenberg. Zunächst sind in dem Haus 12 Wohnplätze mit Betreuung für junge Obdachlose vorgesehen, es gibt aber auch Notunterkünfte in dem Haus.