Neues Dorfbüro eröffnet

In Horbruch im Kreis Birkenfeld ist diesen Monat ein sogenanntes Dorfbüro eröffnet worden. Wie das Innenministerium mitteilte, wurden dort Computer-Arbeitsplätze im ehemaligen Gemeinschaftshaus eingerichtet. Dort können mehrere Menschen unterschiedlicher Branchen Arbeitsplätze mieten und gemeinsam arbeiten. Ziel dieser Dorfbüros sei es, Dörfer zu beleben und Pendlerströme zu reduzieren. Die sogenannten Dorfbüros oder Co-Working-Spaces gibt es in der Region Trier bereits unter anderem auch in Birkenfeld, Prüm, Gerolstein und Langsur und Trittenheim.