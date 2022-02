Neuer Hochbehälter geplant

Die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach plant im Herbst mit dem Neubau eines Hochbehälters für die Trinkwasserversorgung bei Enkirch zu beginnen. Der neue Hochbehälter hat unter anderem ein größeres Fassungsvermögen als der alte und soll rund 2,5 Millionen Euro kosten.

Das Land Rheinland-Pfalz fördert das Projekt mit rund einer Million Euro - der Förderbescheid soll heute in Enkirch übergeben werden. Damit investiert Traben-Trarbach erneut in seine Trinkwasserversorgung. Laut Verwaltung haben bereits vor etwa drei Jahren in der Verbandsgemeinde umfangreiche Arbeiten an der 50 Jahre alten Trinkwasserversorgung begonnen. So wurde beispielsweise eine neue, elf Kilometer lange Wasserleitung von Bengel nach Traben-Trarbach verlegt. Auch ein Pumpwerk wurde neu gebaut. Laut eines Sprechers soll die neue Trinkwasserversorgung im Sommer in Betrieb gehen und rund 20 Millionen Euro kosten.