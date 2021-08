Am Umweltcampus Birkenfeld startet ab dem Wintersemester ein neuer Studiengang, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Wie die Hochschule mitteilte, geht es dabei unter anderem um die Frage, wie künstliche Intelligenz in den Bereichen Energie, Umwelt und Automatisierung eingesetzt werden kann. Außerdem sei in den Studiengang eine grundlegende Informatikausbildung integriert. Auch werde hinterfragt, welche Auswirkungen die künstliche Intelligenz auf Gesellschaft und Menschen habe. Der Studiengang enthalte ein Praxissemester, das im Ausland absolviert werden könne. Studierende würden bereits ab dem ersten Semester in bereits laufende Praxis-und Forschungsprojekte integriert, um sie so auf das Berufsleben vorzubereiten. Die Bewerbung für den Studiengang „Angewandte Informatik und künstliche Intelligenz“ ist nach Angaben der Hochschule noch bis zum 16. September möglich.