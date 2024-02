Eine lange Suche im Kreis Vulkaneifel ist jetzt von Erfolg gekrönt: Dort gibt es seit ein paar Monaten einen Streetworker, nachdem die Stelle vorher sehr lange ausgeschrieben war. Grund für die Ausschreibung war, dass der Kreis mit seinen Häusern der Jugend oder der Schulsozialarbeit manche Jugendliche einfach nicht mehr erreichen konnte. An einem Gymnasium in Daun haben Jugendliche in ihrer Freizeit immer wieder randaliert, in Gerolstein sitzen sie häufig im zentralen Rondell und Menschen berichten von Pöbeleien durch sie. Der neue Streetworker Jonas Klein will diesen jungen Menschen helfen.