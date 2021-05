Der Deutsch-Belgische Naturpark Hohes Venn - Eifel will die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den kommenden knapp zehn Jahren intensivieren. Vertreter des Parks haben dazu heute einen neuen Naturparkplan vorgestellt. Bis 2024 sollen sechs sogenannte Starterprojekte zu verschiedenen Themen umgesetzt werden. Zum Beispiel ein jährliches Symposium, in dem etwa Erfahrungen zum Gewässerschutz ausgetauscht werden. Im Sinne des nachhaltigen Tourismus soll die Möglichkeit geschaffen werden, in Deutschland und Belgien Zelte legal auf sogenannten Trekking-Plattformen aufzustellen. Ab 2022 soll außerdem mindestens jährlich ein deutsch-belgisches Jugendcamp zu Themen wie dem Klimaschutz stattfinden. Bis 2030 folgen weitere Projekte. Den Angaben zufolge soll der Naturparkplan über verschiedene europäische und Landes-Förderungen finanziert werden.