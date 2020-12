In einem Gymnasium in Trier gibt es einen neuen bestätigten Corona-Fall. Wie das zuständige Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Mittwoch mitteilte, ist eine Schülerin des Angela-Merici-Gymnasiums betroffen. Es sei davon auszugehen, dass sich die komplette Klasse in Quarantäne begeben müsse. Die noch ausstehenden Tests von Schülerinnen und Schülern des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums Trier sind laut Gesundheitsamt bisher alle negativ ausgefallen, ein Test stehe noch aus. Aus dem Humboldt-Gymnasium und der Realschule Plus in Trier-Ehrang liegen noch keine Ergebnisse vor.