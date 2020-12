Am Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasium gibt es einen erneuten Corona-Fall. Diesmal ist ein Oberstufenschüler infiziert - so die Schule auf ihrer Homepage.

Das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium teilt in seinem Internet-Auftritt mit, dass sich ein Schüler aus der Jahrgangsstufe 13 nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hat. Die gesamte Jahrgangsstufe 13 solle deswegen vorsorglich am heutigen Mittwoch zu Hause bleiben. Derzeit seien auch vorsichtshalber neun Lehrerinnen und Lehrer nicht zur Schule gekommen. Das Gesundheitsamt Trier bereite Tests für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer und andere Kontaktpersonen vor. Die Tests fänden voraussichtlich in fünf bis sieben Tagen statt. Vor zwei Wochen hatte es am FWG schon einmal einen Coronafall gegeben. Damals mussten daraufhin 28 Schüler in Quarantäne. Sie dürfen ab Donnerstag wieder in den Unterricht.