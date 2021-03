Eine neue Wahlkabine für Trier, Schluss mit den alten Pappkartons. Das hat sich die Stadt gewünscht und die Studierenden der Hochschule Trier mit einem neuen Design beauftragt.

Schwarz, modern und wie ein Fächer gefaltet - die neue Wahlkabine für Trier. In wenigen Sekunden wird sie wie eine Ziehharmonika aufgezogen, in einem Halbkreis auf den Tisch gestellt und mit zwei Tischklemmen festgemacht. Die Idee dazu hatte Studentin Teresa Spöckner aus dem Studiengang Kommunikationdesign der Hochschule Trier. Sie hat sich unter ihren Mitstudierenden mit ihrem Design für die Wahlkabinen durchgesetzt.

Material: Stabil, leicht, desinfizierbar

Das Material ist ein recyclebarer Kunststoff und hat einige Vorzüge: Es ist stabil, leicht zu transportieren und coronakonform, da es leicht abzuwaschen und desifizierbar ist.

Landtagswahl 2021: Ein erster Test für die Wahlkabinen

Die Stadt Trier hatte die neuen Wahlkabinen in Auftrag gegeben, weil die alten Wahlkabinen, die wie Pappkartons aussehen, optisch nicht ansprechend seien und außerdem einen hohen Verschleiß aufweisen. Immer wieder hätten neue Wahlkabinen nachbestellt werden müssen. Die neuen Wahlkabinen seien robuster, kostengünstiger und brauchten weniger Platz zum Lagern. Zur Landtagswahl sollen die neuen Wahlkabinen zum ersten Mal zum Einsatz kommen und getestet werden. 20 Stück hat die Studentin dafür extra angefertigt - zuhause am Küchentisch. Über den Erfolg der Studentin freut sich auch ihr Professor an der Hochschule Trier, Harald Steber, der das Projekt betreut hat:

Die Wahlkabine ist ja ihr Entwurf, den darf sie auch weiter vertreiben und weiter nutzen. Die Stadt Trier darf ihn auch nutzen, aber ansonsten ist es allen Städten frei auch auf Teresa zuzugehen und sich bei ihr zu bewerben, diese Wahlkabinen auch nutzen zu dürfen. Prof. Harald Steber, Kommunikationsdesign, Hochschule Trier

Die alten Wahlkabinen gleichen einfachen Pappkartons. Diese hatten einen großen Verschleiß, mussten oft nachbestellt werden und sind teurer als die neuen Wahlkabinen. Stadt Trier

Wenn alles glatt läuft, will die Stadt Trier für die Bundestagswahl den Großteil der Trierer Wahllokale mit den neuen Wahlkabinen ausstatten. Dafür wird dann in Serie produziert werden – nicht mehr am Küchentisch, sondern als Auftragsproduktion in einer Firma.