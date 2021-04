per Mail teilen

Die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell nimmt ab heute eine Selbsttest-Station an der Stadthalle in Saarburg in Betrieb. Testwillige können sich dort selbst unter Aufsicht testen, täglich von Montag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr. Ein Termin sei nicht nötig. Für den Schnelltest müssen Interessenten drei Euro Zahlen und ihre Kontaktdaten angeben. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist das Angebot kostenlos.