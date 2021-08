per Mail teilen

Die Lokale Aktionsgruppe -LAG-Mosel ruft dazu auf, sich mit Ideen unter anderem für die Landschaft, den Tourismus oder die Kultur, um eine Förderung zu bewerben. Nach Angaben der LAG werden noch bis Anfang September neue Ideen gesucht, die die Mosel-Region weiterentwickeln und voranbringen. Insgesamt würden rund 460.000 Euro vergeben. Nach Angaben der LAG wurden in den vergangenen Jahren bereits eine Vinothek in Traben-Trarbach, ein Hofcafe in Brauneberg sowie ein digitaler Reiseführer für Cochem gefördert.