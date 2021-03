Nach einem Fernsehbeitrag in der Sendung Aktenzenzeichen XY über eine getötete Frau in Kaiserslautern geht die Polizei neuen Hinweisen nach. Diana Bodi war im Dezember tot in der Innenstadt von Kaiserslautern gefunden worden. Sie hätte am 11. Dezember als Pflegekraft im Kreis Trier-Saarburg anfangen sollen. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Vom Täter fehlt jede Spur. Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise auf den Täter eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro ausgesetzt.