Neue Coronaverordnung: Weihnachtsmärkte in der Region Trier

Die Veranstalter des Trierer Weihnachtsmarktes begrüßen Lockerungen für Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz, die durch die neueste Corona-Verordnung möglich sind.

Die Veranstalter seien schon in Gesprächen mit den zuständigen Ämtern in Trier, wie die Lockerungen praktisch umgesetzt werden könnten. In Bitburg und Wittlich ist schon klar, dass es keine Einlasskontrollen geben wird. Nach der neuen Verordnung ist das den Veranstaltern freigestellt. Aus Bitburg und Wittlich hieß es, die Stände der Weihnachtsmärkte verteilten sich über die Fußgängerzone bzw. den Platz an der Lieser. Daher sei man froh, dass keine Kontrollen nötig seien. Nach der Verordnung braucht man für solche Veranstaltungen ohne Kontrollen oder feste Plätze auch keine Masken oder Abstandregeln mehr. Die neue Verordnung ist ab nächstem Montag gültig.