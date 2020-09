In der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg sind weitere Corona-Fälle bekannt geworden. Betroffen sind zwei Senioreneinrichtungen, das Klinikum Mutterhaus und ein Gymnasium.

Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg teilte mit, dass in zwei Senioreneinrichtungen in Trier und Trierweiler sich jeweils ein Bewohner mit dem Virus infizierte. Etwa 70 Senioren befänden sich demnach in Quarantäne. Im Klinikum Mutterhaus sind zwei Pflegekräfte der Erwachsenenpsychiatrie betroffen. Eine dritte Pflegerin zeigt laut Kreisverwaltung Symptome und befindet sich in Quarantäne. Das Testergebnis steht aber noch aus.

Friedrich-Wilhelm-Gymnasium betroffen

Außerdem ist ein Oberstufenschüler des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums in Trier positiv auf das Corona-Virus getestet worden. An der Schule müssen jetzt 51 Schüler getestet werden und sich in Quarantäne begeben. Bei zehn Lehrern wird geprüft, wie eng der Kontakt zu dem betroffenen Schüler war. Dann wird entschieden, ob auch sie in Quarantäne müssen. Schon vor zwei Wochen war am FWG ein Schüler der sechsten Klasse positiv getestet worden.