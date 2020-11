In der Region Trier haben sich gestern 86 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Nach Angaben der Behörden sind aktuell 1.422 Menschen erkrankt. Im Kreis Birkenfeld starb ein 55-jähriger Mann, der nachweislich mit dem Coronavirus erkrankt war. Die Kreisverwaltung meldet 25 Neuansteckungen, darunter sind 6 Bewohner eines Seniorenzentrums in Idar-Oberstein. Im Kreis Bernkastel-Wittlich wurden 10 neue Coronafälle gemeldet, im Eifelkreis Bitburg-Prüm 7, im Vulkaneifelkreis 14 und in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg zusammen 30 neue Fälle. Der Leiter des Trierer Gesundheitsamtes, Michels, zeigte sich angesichts der im Vergleich zu den beiden Vorwochen rückläufigen Zahlen an Neuinfektionen vorsichtig optimistisch. Er sagte, dass die Anfang November in Kraft getretenen Corona-Maßnahmen nun Wirkung zeigten.