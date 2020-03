In Trier wird derzeit ein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt. Nach Angaben der Verwaltungsbehörden ist die Zahl der Infektionen weiter angestiegen. Die meisten Fälle gibt es derzeit im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Dort sind 28 Infektionen bekannt.

Die Stadt Trier meldet zwölf Corona-Infizierte, der Kreis Trier-Saarburg 19. Zwei Patienten werden im Krankenhaus behandelt, teilte die Kreisverwaltung Trier-Saarburg am Donnerstagvormittag mit. Bei allen anderen Erkrankten wurden bislang nur leichte Krankheitssymptome festgestellt. Sie befinden sich laut Kreisverwaltung zu Hause.

Im Vulkaneifelkreis hätten sich derzeit 17 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Im Kreis Bernkastel-Wittlich gebe es aktuell neun Corona-Fälle, der Kreis Birkenfeld meldet derzeit mit vier bestätigten Fällen, die wenigsten Corona-Infizierten in der Region Trier.

Abstrich im Verdachtsfall

In Bitburg ist seit Dienstag eine Sichtungsstelle für Coronafälle in Betrieb. Laut Kreisverwaltung Bitburg-Prüm werden dort Menschen beraten. Bei einem begründeten Verdacht werde auch ein Abstrich genommen. Die Kreisverwaltung will so die Verbreitung des Coronavirus verlangsamen und die Gesundheitseinrichtungen im Landkreis entlasten. Die Sichtungsstelle befindet sich auf dem Parkplatz "Am Alten Gymnasium" in Bitburg.

Die mobile Fieberambulanz im Kreis Birkenfeld nimmt am Dienstag ihre Arbeit auf Kreisverwaltungs Birkenfeld

Mobile Fieberambulanz im Kreis Birkenfeld

Im Kreis Birkenfeld gibt es seit Dienstag wegen der aktuellen Coronavirus-Pandemie eine mobile Fieberambulanz. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind dazu Mitarbeiter der sogenannten Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG) in zwei Fahrzeugen unterwegs. Sie teilen Wattestäbchen aus Abstriche mit denen die Patienten selbst einen Abstrich durchführen können. Die Abstriche gehen zunächst in die Fieberambulanz und werden später in einem Labor ausgewertet. Am Dienstag wurden bereits mehr als 20 Menschen besucht. Mit der Fieberambulanz können bis zu 80 Proben am Tag genommen und ausgewertet werden.

Ab Donnerstagnachmittag gibt es auch in Saarburg eine Fieberambulanz. Sie ist im Kreiskrankenhaus untergebracht. Dort werden ärztliche Kontrollen und, falls erforderlich, auch Abstriche durchgeführt. Patienten brauchen eine Überweisung von ihrem Hausarzt.