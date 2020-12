per Mail teilen

In der Schneifel gehen morgen [13.12.] mehrere neue Buslinien an den Start. Wie der Zweckverband Schienen-Personen-Nahverkehr mitteilt, verbinden zukünftig 18 neue Buslinien die Orte Gerolstein, Prüm, Clervaux und Sankt Vith. Demnach gibt es ab morgen mehr Verbindungen von und nach Luxemburg und Belgien. Nach Angaben des Verkehrsverbunds Region Trier - VRT - fahren Busse alle zwei Stunden zum Beispiel zwischen Gerolstein und Clervaux oder zwischen Gerolstein und Sankt Vith. Andere Linien in der Region fahren vereinzelt vormittags. Darüber hinaus wird es sieben RufBus-Linien geben. Diese müssen den Angaben zufolge mindestens 60 Minuten vor Abfahrt telefonisch bestellt werden. Als Fahrscheine gelten die normalen Tickets des VRT, es müsse kein Aufpreis gezahlt werden.