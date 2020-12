per Mail teilen

Auf der Sauer sollen neue Regeln für Kanu-, Kajak- und Schlauchbootfahrer gelten. Darauf haben sich die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord und das luxemburgische Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung verständigt. Ziel sei es, die Lebensräume von Tieren und Pflanzen in und an der Sauer zu schützen. Die alte Regelung sei mehr als 25 Jahre alt. Seitdem habe der Kanu- und Kajakverkehr auf der Sauer stark zugenommen. Verbände und Vereine können bis Mitte Oktober Stellungnahmen zur neuen Rechtsverordnung abgeben. Danach können die neuen Befahrensregeln in Kraft treten. Zwischen Wallendorf und Wasserbillig bildet die Sauer auf etwa 50 Kilometer die deutsch-luxemburgische Grenze.