Der Kinderpflegedienst Nestwärme e.V. beklagt, dass vielen Familien chronisch kranker Kinder in der Region Trier nicht geholfen werden könne, weil die Kostenübernahme durch die gesetzlichen Ersatzkassen oft nicht gesichert sei. Das sagte die Vorsitzende des Vereins anlässlich des heutigen Tags der Kinderhospizarbeit dem SWR. Man könne die Familien der oftmals lebensbedrohlich erkrankten Kinder bei der Pflege zunächst nicht unterstützen. Im Gegensatz zu den großen Kassen wie AOK und IKK mit denen seit dem vergangenen Jahr feste Pflege-Vereinbarungen vorlägen, müsse man bei Ersatzkassen wie Barmer und Techniker jeweils zeitaufwendige Einzelverhandlungen pro Kind führen. Diese zögen sich oftmals über mehrere Wochen, so die Nestwärme. Nach Schätzungen der Nestwärme gibt es etwa 50 Familien in der Region Trier die Hilfe bei der Pflege ihres chronisch kranken Kindes benötigten. Nur weniger als die Hälfte können von der Nestwärme betreut werden.