Herzenssache e.V. ist die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank. "Herzenssache" will Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und im Saarland helfen. Der Verein unterstützt dabei zahlreiche Kinderhilfsprojekte im Südwesten Deutschlands mit dem Ziel, dass die dort lebenden Kinder und Jugendlichen, auf Dauer gleiche Chancen haben.