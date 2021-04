Im rheinland-pfälzischen Nebentätigkeitsrecht gibt es zum Jahr 2021 zwei wesentliche Veränderungen, was die Höhe möglicher Nebeneinkünfte betrifft. Wird ein Beamter in Gremien des öffentlichen Dienstes gewählt - also zum Beispiel in den Verwaltungsrat von Stadtwerken - dann darf er aus solchen Tätigkeiten im öffentlichen Dienst künftig 9.600 Euro im Jahr behalten. Vorher lag die Höchstgrenze hierfür bei 6.200 Euro.

Hinzu können nach wie vor auch Einnahmen aus privatwirtschaftlichen Nebentätigkeiten kommen, also zum Beispiel die Vergütung für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat eines Energieversorgers, der mehrheitlich im Besitz von privaten Anteilseignern ist. Die Höhe solcher Einnahmen wird aber nun erstmals auch gedeckelt: Nebeneinkünfte, die insgesamt 40 Prozent des Grundgehalts von Kommunalbeamten übersteigen, sollen künftig nur noch in Ausnahmefällen genehmigt werden.