Naturschutzrechtliche Genehmigung für Burgenklettersteig beantragt

Die Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich – Land hat für den geplanten Klettersteig in Manderscheid eine naturschutzrechtliche Genehmigung beantragt. Wie Verbandsbürgermeister Manuel Follmann sagte, soll die Naturschutzbehörde SGD-Nord das Vorhaben prüfen. Zuvor hatte der Naturschutzbeirat im Kreis den geplanten Klettersteig kritisch beurteilt - wegen schützenswerter Farne und Moose. Der geplante Klettersteig rund um die Burgen in Manderscheid soll 360.000 Euro kosten. Gutachten hatten empfohlen, wegen der dort lebenden Fledermäuse die Kletterrouten an den Felswänden nur von Mitte April bis Ende Juni anzulegen. Dienstagabend befasst sich auch der Haupt- und Finanzausschuss in der Verbandsgemeinde Wittlich – Land mit dem Klettersteig.