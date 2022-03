Naturschutzinitiative darf Unterlagen zu geplantem Bikepark einsehen

Der Kreis Birkenfeld muss eine Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde zum Bikepark am Idarkopf an die Naturschutzinitiative e.V. übermitteln. Wie die Naturschutzinitiative mitteilte, hat das das Oberverwaltungsgericht Koblenz entschieden. Die Naturschutzinitiative habe schon vor mehr als zwei Jahren nach der Stellungnahme gefragt und sich dabei auf das Landestransparenzgesetz berufen. Der Kreis und später auch das Verwaltungsgericht Koblenz lehnten die Herausgabe aber ab. Das Oberverwaltungsgericht sah keinen Grund, warum die Naturschutzinitiative die angeforderten Unterlagen nicht bekommen solle. Umweltinformationen seien in der Regel zugänglich. Ein Investor aus der Region plant auf dem Idarkopf einen fünf Millionen Euro teuren Bikepark zu errichten. Der Park solle jährlich bis zu 30.000 Besucher in den Hunsrück locken.