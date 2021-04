Das Elektromusikfestival Nature One in der ehemaligen Raketenbasis Pydna ist auch dieses Jahr abgesagt worden. Das hat der Veranstalter mitgeteilt. Die Corona Pandemie und die aktuelle Entwicklung würden die Organisatoren zur Absage zwingen. Nature One soll demnach erst wieder im übernächsten Jahr gefeiert werden. Zur letzten Nature One im August 2019 kamen nach Veranstalterangaben 65.000 Besucher.