Am Luftwaffenstützpunkt Büchel in der Eifel beginnt heute eine längere Natoübung der Bundesluftwaffe. Dafür wurden vergangene Woche 600 Soldaten von der Nord- und Ostsee in die Eifel verlagert. Ziel der Übung sei, die logistische Planung beim Verlegen eines Großverbandes praktisch durchzuführen. Das sei eine besondere Herausforderung, sagte der verantwortliche Luftwaffenkommandeur. Die Luftwaffe übt die Verteidigung der Infrastruktur des Luftwaffenstützpunktes Büchel, an dem amerikanische Atomwaffen gelagert sein sollen. Dabei wird auch der Einsatz des Waffensystems Patriot simuliert. Die Nato-Übung der Bundesluftwaffe dauert bis zum 21. Oktober.