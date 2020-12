Für den Nationalpark Hunsrück-Hochwald gibt es jetzt einen strategischen Plan. Das teilte das Nationalparkamt in Birkenfeld mit.

Der Plan ergänzt die Konzepte der beteiligten Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland sowie den Staatsvertrag zum Nationalpark. 20 Mitarbeiter des Nationalparks haben ihn erarbeitet. Auf mehr als 600 Seiten wird in 13 Kapiteln dargestellt, welche Ziele das Nationalparkamt in den kommenden 10 Jahren verfolgt. Nationalparkchef Egidi sagte, es sei ein Prozess und das Motto sei – „Natur Natur sein lassen“. In dem Nationalparkplan geht es um Themen wie Wildtiermanagement, Umweltbildung oder auch touristische Entwicklung. Bilder und Grafiken ergänzen die Texte. Online ist der Plan jetzt schon, in gedruckter Form soll es ihn ab Februar geben.