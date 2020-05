Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald wird am Samstag fünf Jahre alt. Die Menschen im Hunsrück, die in der Nähe des Parks leben, sehen große Fortschritte in Sachen Tourismus. Die Entwicklung des Parks und der Region sei aber noch lange nicht abgeschlossen.

Dauer 1:34 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Nationalpark Hunsrück-Hochwald noch zu unbekannt Vor genau fünf Jahren wurde der Nationalpark Hunsrück-Hochwald eröffnet. Aufgrund der Corona-Pandemie geht der Geburtstag des National-Parks leider etwas unter. Auch die Bekanntheit des Parks lässt noch zu wünschen übrig. Video herunterladen (3,8 MB | MP4) Timo Koch läuft über seinen Campingplatz in Mörschied. Der Platz liegt am Rande des Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Koch hat auf dem Gelände einen Naturbadesee angelegt. Außerdem hat er einen Wasserspielplatz gebaut, in dem Kinder nach Edelsteinen suchen können. Er sieht in dem Nationalpark einen Vorteil für die ganze Region: "Diese Außendarstellung, die die Region jetzt durch den Nationalpark kriegt, die hätte man ohne einen Nationalpark nie erlangen können." "Der Nationalpark ist ein Segen für die Region..." Timo Koch, Campingplatzbetreiber Die Entwicklung des Parks ist noch lange nicht abgeschlossen. Da sind sich Politiker und Unternehmer einig. Es gibt noch viel zu tun, sagt Matthias Schneider (CDU), Landrat des Nationalpark-Landkreises Birkenfeld. Es gebe einfach noch zu wenige Restaurants in der Region. Daran müsse man arbeiten. Dauer 1:53 min Nationalpark Hunsrück-Hochwald: Eröffnung Nationalpark Hunsrück-Hochwald: Eröffnung "Was natürlich bei uns nach wie vor dürftig aufgestellt ist, ist die Gastronomie. Damit ist nicht die Qualität einzelner Gastronomen oder einzelner Gasthöfe gemeint, sondern da geht es bei uns einfach um die Quantität in der Fläche." Matthias Schneider (CDU), Landrat des Nationalparklandkreises Birkenfeld Nationalparkführer Matthias König will neben den Touristen auch den Einheimischen den Park näher bringen: "Deswegen freue ich mich immer, wenn die Leute Touren mit einem Nationalparkführer machen und dann auch ein bisschen mehr lernen über ihre Heimat. So können wir dann auch nach außen hin besser wirken." Dauer 0:41 min Nationalpark Hunsrück-Hochwald soll bekannter werden Nur zwei Prozent der Menschen in Deutschland kennen den Hunsrück. Um mehr Besucher in den vor fünf Jahren gegründeten Nationalpark zu bringen, müssten "Qualitätsdefizite" behoben werden, meint das rheinland-pfälzische Umweltministerium. Campingplatzbetreiber Timo Koch ist überzeugt, dass von dem Park jeder etwas hat: "Vom Einzelhandel bis zur Gastronomie, ich glaube da werden noch viele von profitieren in naher Zukunft."