Zehn Jahre Nationalpark Hunsrück-Hochwald: So hat sich das Naturprojekt entwickelt

Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald wurde 2015 eröffnet. Zehn Jahre später sehen vor allem Dienstleister aus der Tourismusbranche noch Nachholbedarf bei der Bekanntheit des Parks.

Vor zehn Jahren wurde der Park am Erbeskopf feierlich eingeweiht. Die Ziele: Die Natur, Natur sein lassen und den Tourismus in der Region sanft entwickeln. Doch wie sieht es zehn Jahre später aus? Wurden diese Ziele erreicht? Was hat sich in den vergangenen zehn Jahren im Nationalpark Hunsrück-Hochwald getan?

Wir haben mit Rangern, Hoteliers sowie dem Betreiber eines Mountainbike Trailparks gesprochen. Sie alle haben täglich mit dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald und den Gästen zu tun und erzählen im Film, was gut läuft und wo sie noch Luft nach oben sehen.