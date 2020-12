In diesem Jahr wird es wegen der Corona Pandemie keine Lange Nacht der Museen in Trier geben. Stattdessen laden die Häuser zu Einzelbesuchen ein. Im Rheinischen Landesmuseum ist noch bis zum 12. September die Sonderausstellung ECHO zu sehen. Dort werden antike Kunstwerke von dem Münchner Künstler Werner Kroener durch digitale Malerei neu interpretiert. Das Stadtmuseum Simeonstift zeigt vom 1.bis 13. September Arbeiten von Modedesign Studierenden, die sich mit Nachhaltigkeit in der Mode beschäftigt haben. Im Museum Karl-Marx-Haus sind in einer Sonderausstellung bis 20. September Kunstwerke von Geflüchteten zu sehen.