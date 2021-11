Nachlass des Trierer Künstlers Dieter Sommer wird versteigert

In der Kunsthalle Trier werden am Samstag 200 Gemälde, Zeichnungen, Grafiken und Keramik aus dem künstlerischen Nachlass von Dieter Sommer versteigert. Der 1938 in Trier geborene Künstler war Mitbegründer der Europäischen Kunstakademie. Sommer war unter anderem Träger des Ramboux-Preises der Stadt Trier. Der Ertrag der Kunstauktion dient nach Angaben der Kunsthalle dem Erhalt und der Dokumentation des umfangreichen Nachlasses von Dieter Sommer. Ein Anteil fließe in die Förderung der Europäischen Kunstakademie.